Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmen adaylarının kayıt kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarına yönelik açıklama yaptı.

MEB, hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarına yönelik kayıt kılavuzu yayımlandığını duyurdu.

KABUL EDİLEN ADAYLARIN ŞAHSEN BAŞVURU YAPMASI GEREKECEK

Hazırlık eğitimine kabul edilen adayların, kesin kayıt hakkı kazandıkları eğitim ve uygulama merkezine, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda belirtilen evraklarla şahsen başvurmaları gerekiyor.

Şahsen kayıt başvurusu yapmasına engel mücbir sebebi bulunan adaylar ise noter onaylı vekalet yoluyla kayıt işlemini yaptırabilecek.

BAŞVURULAR KAYIT KABUL KOMİSYONLARI TARAFINDAN İNCELENECEK

Adayların başvuru formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler, eğitim ve uygulama merkezlerinde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından incelenecek.

İstenen belgeleri tam olarak ibraz edenlerin kayıtları yapılacak, belgelerinde eksiklik görülenlerin kayıtları yapılmayacak.

EĞİTİME KAYIT HAKKI KAZANANLAR 23 MART'TA BELLİ OLACAK

Hazırlık eğitimine kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 23 Mart'ta 'https://pbs.meb.gov.tr/sonuc' adresinden ilan edilecek.

Kayıt başvuruları, 25 Mart'ta başlayıp 3 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

HAZIRLIK EĞİTİMİ 13 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların listesi 7 Nisan'da açıklanacak, kayıtlar ise 8 Nisan'da başlayıp 10 Nisan saat 17.00'de tamamlanacak.

Hazırlık eğitimi, kayıt işlemlerinin ardından 13 Nisan'da başlayacak.