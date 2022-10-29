Dörtyol ilçesinde anaokulu öğrencileri "Beyler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz" yazılı gazete dağıttı.

Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gazete hazırladı.

Öğrenciler, eski dönemlere uygun tasarlanan giysilerle cadde ve sokakta "Yazıyor, yazıyor. Yarın Cumhuriyetin ilan edileceği yazıyor" diye bağırarak "Beyler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz" manşetli gazete dağıttı.

Gazeteleri alan vatandaşlar, öğrencileri alkışladı.

Hatay'da anaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin ilanını duyuran gazete dağıttı - VİDEO

"Çocuklarda bilinç oluşturmak istedik"

AA'nın aktardığına göre; okul müdürü Ömer Burgaç, ülke olarak hiçbir zaman bugünlere nasıl ulaşıldığının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Geleceğin teminatı çocuklara daha gelişmiş bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını dile getiren Burgaç, hayata geçirdikleri gazete çalışmasıyla da çocuklarda bilinç oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.