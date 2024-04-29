Antalya'da okul çevrelerinde denetim: 29 bin 100 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çocuk Şube Müdürlüğü katılımıyla okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 29 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirilirken iş yeri sahibi hakkında adli işlem uygulandı.

İHA

Antalya'da kaçakçılık ile mücadele kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan “Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Okul çevrelerinde denetimler sıklaştırıldı

Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çocuk Şube Müdürlüğü katılımıyla Muratpaşa ilçesindeki okul çevrelerinde bulunan tekel bayi, market, tütüncü gibi faaliyet gösteren iş yerlerinde; elektronik sigara, sarmalık kıyılmış tütün, sarma sigara, pipo, nargile tütünü, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilen tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü elektronik mamulün ele geçirilebilmesi amacıyla denetim yapıldı.

Ele geçirilenler

Yapılan denetimlerde; 30 bin 750 adet boş makaron/sigara sarma kağıdı, 29 bin 100 adet gümrük kaçağı/doldurulmuş sigara 135 adet puro, 65 adet elektronik sigara/likiti, 7 kilogram nargile tütünü, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 60 adet fişek ele geçirildi.

İş yeri sahiplerine adli işlem uygulandı

Yapılan aramalar neticesinde suç unsuru tespit edilen iş yerlerinin sahipleri/işletmecileri hakkında “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek”, “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” ve “Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini” suçlarından adli işlem yapıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)