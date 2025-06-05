Hataylı 16 öğrenci bursluluk sınavında 500 tam puan aldı

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır yıkımı yaşayan illerden Hatay’da, eğitimde toparlanma süreci hızla devam ederken, öğrencilerin elde ettiği başarılar umut veriyor. Depremlerde hasar gören bin 604 eğitim kurumunun üçte biri kullanılamaz hale gelirken, Hatay Valiliği ve hayırseverlerin desteğiyle 161 okulun yeniden inşası tamamlandı. Güçlendirme çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Tüm bu zorluklara rağmen eğitimdeki gayret meyvelerini verdi. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavında Hatay’dan 16 öğrenci 500 tam puan alarak büyük başarı elde etti. Bu öğrencilerden 2’si Türkiye genelinde dereceye girdi.

VALİ MASATLI'DAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK VE ÖDÜL

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sınavda dereceye giren 18 öğrenci ve ailelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ağırladı. Başarılarından ötürü öğrencileri tebrik eden Vali Masatlı, hepsine plaket ve hediye takdim etti.

"Bugün burada, zorlu koşullara rağmen bizleri gururlandıran evlatlarımızın başarılarını kutlamak için toplandık" diyen Vali Masatlı, şu ifadeleri kullandı:

2025 yılı bursluluk sınavında 500 tam puan alan çocuklarımız; bizler için umut, sevinç ve gurur kaynağı oldu. Onları yetiştiren fedakâr ailelerini ve emek veren öğretmenlerini yürekten kutluyorum. Ayrıca Okul Sporları 'Wushu Sanda' Gençler A kategorisinde Türkiye şampiyonu olan öğrencimizi ve Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali'nde Abluka Oyunu kategorisinde ikinci olan gencimizi de başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Deprem travmasına rağmen hayallerinden vazgeçmeyen bu çocuklar, sadece sınav ya da yarışma kazanmakla kalmadılar; aynı zamanda büyük bir felaketi azim ve iradeyle aştılar. Onlar bu şehrin umudu, bu ülkenin yarınlarıdır. Bizler her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz.

"ALPER GEZERAVCI GİBİ AY'A GİTMEK İSTİYORUM"

500 tam puan alan öğrencilerden Alper Dalyan ise astronot olma hayalini paylaşarak, "Valimizle tanıştık, hediyelerimizi ve plaketlerimizi aldık. Büyüyünce Alper Gezeravcı gibi uzaya gitmek istiyorum. Ay’a çıkan ilk Alper Dalyan olmak istiyorum" dedi.