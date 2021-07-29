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- Havacılık ve Uzay Mühendisliği nedir? Mezunları ne iş yapar?
Havacılık ve Uzay Mühendisliği nedir? Mezunları ne iş yapar?
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 17:51
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercih yapmak üzere araştırma yapmaya başladı.
Bazı bölümler çok iyi bilinirken bazı bölümler ise net olarak bilinmiyor.
Bu bölümlerden birisi olan Havacılık ve Uzay Mühendisliği adaylar tarafından araştırılıyor.
Adaylar bu bölümden mezun olanların ne iş yaptığını ve ne sıklıkla iş bulduğunu merak ediyor.
Adaylar, "Havacılık ve Uzay Mühendisliği nedir? Mezunları ne iş yapar?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Havacılık ve Uzay Mühendisliği nedir? Mezunları ne iş yapar?
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ NE İŞ YAPAR?
Havacılık ve Uzay Mühendisliği özellikle uçaklar, uzay araçları, uydular ve füzelerin tasarımı, imalatı ve test edilmesi ile ilgili mühendislik dallarından biridir.
Havacılık ve Uzay Mühendisliği'ni tercih etmeyi düşünen öğrencilerin havacılık ve uzay sektörlerine ilgili ve meraklı olması, matematik ve fizik bilimine ilgili, disiplinli olması aranan başlıca özellikler arasındadır.
MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?
- Proje yönetimi ve planlama süreçlerini iyi bilmek.
- Üretilen uçağın tasarımını yapmak.
- Uçak sistemini denetlemek.
- Motor gücünü kalkış ve iniş sırasında ayarlamak.
- Uçağın dış sistemini, seyahat öncesinde denetlemek.
- Uçağın yakıt ihtiyacını belirlemek.
- Hava durumlarını takip etmek.
- İniş kalkış verilerini hesaplamak.
- Yeni teknolojileri takip etmek.
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