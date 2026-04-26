Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tamamlandı

Hukuk mesleklerine adım atmak isteyen adayların katıldığı 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan sınavda adaylar, meslek yolculuklarını belirleyecek soruları yanıtladı.

17 İLDE EŞ ZAMANLI SINAV

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından organize edilen sınav, 17 ilde ve 18 farklı sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav için 36 bina ve 462 salon kullanıldı.

13 BİN ADAY BAŞVURDU

Hukuk fakültesi mezunları ile yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olup denklik sürecini tamamlayan adayların katıldığı sınava toplam 12 bin 993 kişi başvurdu.

Saat 10.15’te başlayan sınavda adaylara çoktan seçmeli test sorularını yanıtlamaları için 155 dakika süre verildi. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınav günü kimlik kartını kaybeden ya da eksik belgesi bulunan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu. Böylece adayların sınava katılımında mağduriyet yaşanmaması hedeflendi.

SONUÇLAR 21 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Sınavın ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM, 2026-HMGS/1 sonuçlarının 21 Mayıs’ta ilan edileceğini duyurdu.