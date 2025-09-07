İhtiyaç sahibi öğrenciler için 1,5 milyar lira kaynak

2025 yılının ilk yarısı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) Fonundan 64 milyon lira kaynak ayrıldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için ise yaklaşık 1,5 milyar lira ilave kaynak daha ayrıldığı bildirildi.

GERÇEKLEŞTİRİLEN DESTEKLER

Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, kışlık kıyafet gibi temel okul ihtiyaçları, eğitim materyali yardımı başlığı altında öğrencilere ulaştırılıyor.

Taşımalı eğitim uygulaması dışında kalan öğrencilere de barınma-taşınma, yemek giderleri gibi yardımlar yapılıyor.

Lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilerin sınavlara hazırlık materyalleri temin ediliyor.

Ayrıca ihtiyaç sahibi hanelerin öğrencilerinin gezi ve sportif faaliyetlere katılımı destekleniyor.

ÜNİVERSİTELİLER DE YARARLANIYOR

Yükseköğretim kurumlarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere de çeşitli eğitim yardımları yapılıyor.

Ailelerinden uzakta örgün eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrenciler, ailelerinin yanına gidip dönmekte kullanacakları yıllık 2 gidiş-2 dönüş toplam dört bilet halindeki "Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programı"ndan da yararlanabiliyor.