İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin öğrenci başvurdu

AA

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, öğrencilerin iş deneyimi kazanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin 391 öğrencinin başvurduğunu bildirdi.

Güneş, 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla tanıtılan ve başvuruları 10 Şubat'ta başlayan İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Farklı platformlarda bir araya geldikleri gençlerin iş tecrübesi eksiklikleri olduğunu tespit ettiklerini belirten Güneş, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı'nı hazırladıklarını söyledi.

PROGRAMIN AMACI

Programın, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı, becerilerini geliştirmeyi ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan aktif iş gücü programı olduğunu aktaran Güneş, devlet üniversiteleriyle işbirliği içinde yürütülen programın öğrencilere hem maddi destek sağladığını hem de çalışma disiplini kazandırdığını dile getirdi.

Güneş, genç işsizliğiyle mücadelenin, ülkenin önemli gündem maddelerinden biri olduğuna işaret ederek, bu konuda bugüne kadar önemli mesafe katedildiğini, 2020'de yüzde 25,3 olan genç işsizlik oranını 2024'te yüzde 16,3'e düşürdüklerini anlattı.

"GENÇ İŞSİZLİĞİ AZALTACAK BİR HİZMET"

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Güneş, "İŞKUR Gençlik Programı'nı, öğrencilerin güvenli bir ortamda, okudukları üniversitelerinde, iş gücü piyasasına girişte onlara kolaylık sağlayacak, deneyim kazanacakları, orta ve uzun vadede genç işsizliği azaltacak bir hizmet olarak görüyoruz." dedi.

"BAŞVURULAR SEVİNDİRİCİ"

Güneş, öğrencilerin programa ilgisinin kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, "54 ildeki 86 üniversitede 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru alındı. Devam eden başvurular da var, önümüzdeki günlerde açılacak programlar da bulunmaktadır." diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE GÜNLÜK 1.083 LİRA

Güneş, programa katılan öğrencilere günlük 1.083 lira ödendiğini ve öğrencilerin genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortasının da İŞKUR tarafından yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin haftada en az 1, en fazla ise 3 gün programa katılabildiklerini ifade eden Güneş, bir öğrencinin en fazla 140 gün programdan faydalanabileceğini belirtti.

Güneş, programa dahil olan öğrencilerin, sigortalı bir işte çalışmalarının önünde bir engel olmadığını da sözlerine ekledi.