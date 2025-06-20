Öğrencilerin iple çektiği gün geldi...

Yurt genelinde milyonlarca öğrenci, 2014-2025 eğitim yılının sona ermesiyle karnelerini aldı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler karne sevincinin ardından yaz tatiline başladı.

2,8 MİLYON ÖĞRENCİ KARNE ALDI

İstanbul'da 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karne aldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Bahçelievler'de 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

"KENDİM KARNE ALMIŞ GİBİ HEYECANLIYDIM"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Kendim karne almış gibi heyecanlıydım, çocuklara da söyledim. Çocuklar açısından içinde yaşadığımız dönem en eğlenceli ve en güzel günleri ama bir taraftan da kendi gelecekleri açısından en kritik zamanlar. Biz o dengeyi tutturmaya çalışıyoruz.

Hem çocukluklarını yaşasınlar istiyoruz hem de iyi yetişsinler istiyoruz. Çocuklar bu ülkenin, milletimizin geleceği. Bu dengeyi tutturarak hareket etmemiz lazım. İki dengeden birini kaçırdığımız da ya asosyal bir ya da akademik anlamda başarısız bir çocuk ortaya çıkmış oluyor. İkisinin dengesini hep beraber tutturursak inşallah ülkemizin, milletimizin geleceğini garanti altına almış oluruz." dedi.