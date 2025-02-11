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DHA

Meteoroloji ve AKOM tarafından günlerdir yapılan uyarılardan sonra İstanbul, kar altında...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Şehrin özellikle yüksek kesimlerinde zemini kaplayan kar tabakası, eğitimi de engel oldu.

İKİ İLÇEDE OKULLAR TATİL

Yoğun kar yağışı sonrası Arnavutköy ve Esenyurt'ta eğitime bir gün ara verildi.

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu paylaştığı videoda şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum."

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul’da kuvvetli kar yağışı etkisini artıracak. Hava sıcaklıklarının 1 ila 6°C arasında seyretmesi bekleniyor.