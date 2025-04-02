İtalya'da Türk öğrencilerin vize zaferi

AA & Ensonhaber

İtalya’daki üniversitelerden lisans ve yüksek lisans eğitimi için kabul almalarına rağmen, yaklaşık bin Türk öğrenci vize engeline takıldı.

Vize başvurularına gelen ret yanıtlarında, "iltica riski", "maddi yetersizlik" ve "finansal kaynakların güvenilir olmaması" gibi gerekçeler öne sürüldü. Bu durum, öğrencilerin eğitim planlarını sekteye uğratırken, Kasım ayında mağdur öğrenciler hukuk mücadelesi başlattı.

10 TÜRK ÖĞRENCİ MAHKEMEYİ KAZANDI

İtalya’daki mahkemelere açılan davalarla ilgili ilk kararlar da gelmeye başladı. Roma’daki bir mahkeme, öğrencilere eğitim vizesi verilmemesinin haksız olduğu yönünde hüküm vererek, öğrencilerin lehine karar aldı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, şu ana kadar yaklaşık 10 öğrenci mahkemeyi kazanırken, bunlardan 4'ü karardan kısa bir süre sonra vizelerine kavuştu.