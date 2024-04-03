İzmir'de öğrencilerin derse geç kalma alışkanlığına zumba çözümü Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Adnan Menderes İlkokulu'nda görevli 4 sınıf öğretmeni, sabahları öğrencilere dans eşliğinde egzersiz yaptırıyor.

AA & Ensonhaber

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Ayrancılar Adnan Menderes İlkokulu'nda görevli olan öğretmenler Gül Göç, Çisil Edis, Gamze Çelik Toprak ve Enver Ekinci, okulun atmosferini daha keyifli hale getirmek ve özellikle öğrencilerin derslere zamanında gelme alışkanlığını güçlendirmek amacıyla "sabahları dans" etkinliğini başlattı.

Öğrenciler hareketli bir sabah geçiriyor

Bu etkinliğin, teknolojiye bağımlılığı ve hareketsiz yaşamı azaltmaya yönelik olumlu etkileri olduğu düşünülüyor. Sabahları öğrenciler, okul bahçesinde toplanarak etkinliğe başlıyor. Ardından öğretmenler sahneye çıkıyor ve müzik eşliğinde dans etmeye başlıyorlar. Öğrenciler de birlikte sahnede öğretmenlerinin danslarına katılarak hareketli bir sabah geçiriyor.

Yarıyıl tatilinden itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen bu etkinliğe öğrencilerin ilgisi oldukça yüksek.

"Sadece dersleri değil kuralları da oyunla öğreniyorlar"

Gül Göç, Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimin çocukları sevmekle başladığını belirtti ve bu düşünceden ilham alarak böyle bir etkinliği hayata geçirdiklerini vurguladı.

Çocukların mutluluğunu öncelediklerini anlatan Göç, şunları kaydetti:

Sadece sınıfa giren değil, gönüllere giren öğretmen olabilmeyi istiyoruz. Bu etkinliğe başlarken çocukların oyunla öğrendiğini ele alarak başladık. Sadece dersleri değil, kuralları da oyunla öğreniyorlar. Bu etkinlik sayesinde birlikte hareket etmeyi ve yaşamaya uyumlu bireyler haline gelmeyi öğrendiler. Özgüven kazandılar. Çok mutluyuz çocuklar da çok mutlu. Normalde çocuklarda genellikle okula geç kalma alışkanlık haline geliyor. Biz zumbayla buna da değinmek istedik. Çocuklar o kadar severek geliyorlar ki okula yani her gün soruyorlar 'Bugün yapacak mıyız?' diye. Bizim amacımız çocukların kalbine girmek. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Öğrenciler de öğretmenler de etkinlikten memnun

Tevfik Fikret Çiftçi ise kaliteli bir eğitim için öğrenci ve öğretmenlerin mutlu olması gerektiğini vurgulayarak, bu anlayışla hareket etmeye çalıştıklarını aktardı.

Derslere başlamadan önce gerçekleştirilen zumba etkinliğinin öğrenciler tarafından çok sevildiğini anlatan Çiftçi, bu çalışmayı sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.

Çisil Edis ve Gamze Çelik Toprak da keyifli bir projede yer aldıkları için memnun olduklarını dile getirdi.

3'üncü sınıf öğrencisi Kumsal Sarıçalı da zumba etkinliğine başladığı ilk dönemlerde heyecanlandıklarını ama bunu aştıklarını söyledi.

Artık okula gelmek için sabırsızlandığını anlatan Sarıl, "Bu etkinliği yaparken tüm sınıf önde olmayı istiyoruz. Eve gidince dans hareketlerini çalışıyorum böylece enerjimi uykuya hazırlamış oluyorum." dedi.

İbrahim Yıldız, Berfu Özlü, Nevzat Efe Diremsiz, Sema Sultan Şen ise zumba etkinliğini çok sevdiklerini ve bunu başlattığı için öğretmenleri ve okul yönetimine teşekkür etti.