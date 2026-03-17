'Minik 112' ile hayat kurtaran bilinç: Çocuklar acil durumları öğreniyor

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen “Minik 112” projesi kapsamında, Adana’da çocuklara yönelik farkındalık eğitimleri düzenleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, acil durumlarda yapılması gerekenler çocuklara hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretiliyor.

AMBULANS, HELİKOPTER VE UMKE ARAÇLARI TANITILIYOR

Eğitimlerde öğrencilere yalnızca bilgi aktarılmakla kalınmıyor; aynı zamanda acil sağlık hizmetlerinde kullanılan ambulanslar, helikopterler ve UMKE araçları da yakından tanıtılıyor. Araçlara bindirilen çocuklar, hasta ve yaralıların en hızlı şekilde hastaneye ulaştırılmasının nasıl sağlandığını yerinde gözlemliyor.

"FERMUAR SİSTEMİ" UYGULAMALI ANLATILIYOR

Programın dikkat çeken başlıklarından biri de trafikte hayati öneme sahip “fermuar sistemi” oluyor. Öğrencilere, ambulans sireni duyduklarında araçların nasıl yol vermesi gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyor.

"112'Yİ DOĞRU KULLANMAYI ÖĞRETİYORUZ"

Halil Nacar, toplum sağlığında bilinçli bireylerin rolüne dikkat çekerek, proje kapsamında yaklaşık 1000 öğrenciye ulaşıldığını belirtti:

Çocuklarımıza acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyoruz. 112’yi gereksiz yere meşgul etmemeleri ve gerçek ihtiyaç anında doğru şekilde aramaları gerektiğini öğretiyoruz. Ayrıca ambulans gördüklerinde ailelerini uyarmalarını teşvik ediyoruz.

MİNİKLER HEM ÖĞRENDİ HEM EĞLENDİ

Eğitime katılan öğrenciler, etkinliğin hem öğretici hem de keyifli geçtiğini ifade etti. Ambulans ve kurtarma araçlarını yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrendiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden bazıları, özellikle ambulans sireni duyulduğunda yol verilmesi gerektiğini öğrendiklerini belirtirken, bazıları ise helikopter ambulansa binmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

Yetkililer, daha fazla çocuğa ulaşmak amacıyla “Minik 112” projesi kapsamındaki eğitimlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi.