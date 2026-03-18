YÖKDİL sonuçları erişime açıldı

Binlerce adayın beklediği açıklama, ÖSYM'den yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (YÖKDİL/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kurum tarafından yapılan bilgilendirmede, sınava ait tüm değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

SONUÇLAR ONLİNE ERİŞİMDE

Adaylar, sınav sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştiriliyor.

8 MART'TA YAPILMIŞTI

2026-YÖKDİL/1 sınavı, 8 Mart tarihinde Türkiye genelinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilmişti.

ADAYLARA UYARI

Yetkililer, adayların sonuç bilgilerine yalnızca resmi kanallar üzerinden ulaşmaları gerektiğini hatırlatarak, kişisel bilgilerin güvenliği konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu.