İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha sürecek

İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha sürecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, depremle sarsılan İzmir'de uzaktan eğitimin bir hafta daha süreceğini açıkladı.

İzmir depreminin üzerinden bir hafta geçti.

Şehirde yaşamın normale dönmesi, yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda tedbir amaçlı yüz yüze eğitime ara verilen İzmir'de bu süre bir hafta daha uzatıldı.

UZAKTAN EĞİTİM BİR HAFTA DAHA SÜRECEK

Konu hakkında bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.'' dedi.