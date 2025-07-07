Jandarma Genel Komutanlığı'na 548 öğrenci alınacak

Türkiye'nin güvenlik alanındaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni alımlar yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine subay ve astsubay adayı öğrenciler alınacak.

548 ÖĞRENCİ ALINACAK

Bu kapsamda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 225 erkek öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna ise 283 erkek ve 40 kadın öğrenci olmak üzere toplam 548 öğrenci kabul edilecek.

27 TEMMUZ SON GÜN

Başvurular 7 Temmuz'da başlayıp, 27 Temmuz günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını sadece "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

1 OCAK İTİBARIYLA 21 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLMASI GEREKİYOR

Başvuruda bulunacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması, yani 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlular olması gerekiyor.

Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2025 Yılı JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi Subay Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile "2025 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Astsubay Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilecek.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecek.