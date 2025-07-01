Kars’ta mezuniyet gösterisinde şaman kıyafeti alev aldı

Kars Devlet Konservatuvarı’nın mezuniyet gecesi, birbirinden renkli anlara sahne oldu. Öğrencilerin hazırladığı özenli müzik ve dans performansları, salondakilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

ŞAMANI CANLANDIRIRKEN AZ KALSIN YANIYORDU

Büyücü kıyafetli ‘Şaman’ oyununu oynayan Sefer Mor, ateş etrafında gösteri yaparken, kıyafeti tutuşarak alev aldı, gösterisine devam eden Mor’un, yanan kıyafeti, sahnede bulunan ekip arkadaşları tarafından söndürüldü. Yanmaktan son anda kurtulan Mor, hiçbir şey olmamış gibi gösterisine devam etti.

VALİ POLAT, ÖĞRENCİLERİ KUTLADI

Törene katılan Vali Ziya Polat, dönem birincisi öğrenciye plaket takdim ederek başarılarını kutladı:

Bu gençleri yetiştiren anne ve babalara, aynı zamanda onların yolunu açan, sazı ve sözü öğreten değerli hocalarımıza minnettarım. Yolları açık, bahtları güzel olsun. Bu konserlerin sadece mezuniyet gecesiyle sınırlı kalmamasını; her dönem Karslılar için konserler ve tiyatro gösterimleri yapılmasını diliyorum.

BÜYÜLEYEN SEMAH GÖSTERİSİ

Gecenin en dikkat çekici anlarından biri ise semah gösterisi oldu. Öğrenciler, aileleri ve davetliler, öğretim üyeleriyle birlikte sahnedeki performanslarla büyülendi.

KAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Yavuz Selim Kafkasyalı’nın titizlikle organize ettiği program, öğretim üyeleri ve öğrencilerin dans ve türküleriyle coşku dolu anlara sahne oldu. Mezuniyet, öğrencilerin kep fırlatmasıyla görkemli bir şekilde son buldu.