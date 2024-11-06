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İHA

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi” açıldı. Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe protokol üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve öğrenciler katıldı.

Sergi, özellikle çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor ve strateji oyunlarıyla el sanatları ürünleri, aileler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, 8 Kasım Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

HEM EĞLENCELİ HEM DE ÖĞRETİCİ BİR DENEYİM

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, serginin öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunduğunu vurguladı. Başkan Arslan,

Geçmişte başladığımız, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, çocuklarımızın zihinsel gelişimine katkıda bulunuyor. Gençlerimizin sadece okul eğitimleriyle değil, aynı zamanda kültürel etkinliklerle de donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak için Taşköprü Belediyesi olarak bu tür organizasyonlara destek veriyoruz. Bu tarz etkinlikleri daha da çeşitlendirerek, çocuklarımızın kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz

dedi.

Öğrencilerin geleceğe güvenle hazırlanabilmesi için böyle etkinliklerin önemini vurgulayan Başkan Arslan, “Tüm velilerimizi ve öğrencilerimizi bu özel sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum” diye ekledi.

KAYMAKAM İLE BAŞKAN, 9 TAŞ OYNADI

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ise etkinliğe katılım göstererek, Taşköprü Belediyesi’ne böyle keyifli bir etkinlik sundukları için teşekkür etti ve öğrenciler için eğlenceli bir hafta diledi. Kaymakam Demirdağ, kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek,

Taşköprü’yü kültürel anlamda daha iyi bir noktaya taşımak için birlikte çalışıyoruz. Gelecek dönemde yazar atölyeleri düzenleyeceğiz ve öğrencilerimiz yazarlarla buluşacak. Bu tür faaliyetleri arttırarak daha da ileriye taşıyacağız

dedi.

Açılış programında, Kaymakam Demirdağ ve Başkan Arslan, birlikte 9 taş oyununu oynayarak sergiye katılan öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Ayrıca, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, öğrencilere ahşap oyuncaklar hediye etti.