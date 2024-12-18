AA & Ensonhaber

Kick boksa yaklaşık 8 yıl önce başlayan ve kısa sürede Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde eden 24 yaşındaki Erivan Barut, başarılarını şimdi öğrencileriyle paylaşarak yeni nesillere ilham veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir yıl önce Tunceli’deki Atatürk Ortaokulu’na beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Barut, hem öğretmenlik yapıyor hem de spor kariyerine başarıyla devam ediyor.

DÜNYA ŞAMPİYONU ÖĞRETMEN

2023 yılında Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıkan Barut, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına geçtiğimiz yıl başlayan Barut, öğrencilerine temel spor eğitimlerinin yanı sıra kick boks ve boks teknikleri öğretiyor.

İLHAM VEREN ROL MODEL

Haftanın belirli günlerinde 12-14 yaş arası öğrencilerine duruş, hareket, kombinasyon, tekme ve savunma teknikleri gibi eğitimler veren Erivan Barut, aynı zamanda kendi spor kariyerini de sürdürüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü adına boks müsabakalarına, Dersim Kick Boks Spor Kulübü bünyesinde ise kick boks turnuvalarına hazırlanan Barut, öğretmenlik mesleğinden duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

Bir yılı aşkın süredir beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapıyorum. Hem sporcu hem öğretmen olmak beni çok mutlu ediyor. Öğrencilerimin kick boksla tanışmasına ve spora olan yatkınlıklarını keşfetmelerine yardımcı olmak en büyük gururum.

ESKİ ÖĞRETMENİNDEN GURUR DOLU SÖZLER

Barut’un eski öğretmeni ve şimdi meslektaşı olan İngilizce öğretmeni Yılmaz Sarıgül, onun başarısını yakından takip eden isimlerden biri. Erivan Barut’un spora olan yatkınlığını öğrencilik yıllarından fark ettiğini dile getiren Sarıgül, şunları söyledi:

Bir zamanlar öğrencim olan Erivan’la şimdi aynı okulda görev yapmak çok farklı bir duygu. O zamanlar etrafımda koşturuyordu, şimdi ise kendi öğrencileri onun çevresinde koşturuyor. Onun başarısını görmek, hem bir öğretmen hem bir meslektaş olarak gurur verici.

ÖĞRENCİLERİ, ERİVAN ÖĞRETMENİ ANLATIYOR

Erivan Barut’un öğrencileri, onun derslerinden ve öğrettiklerinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Öğrencilerden Tuğrul Ağırman, Barut’un derslerinin oldukça eğlenceli geçtiğini belirterek, "Ben de Erivan öğretmenim gibi milli sporcu olup şampiyonluklar kazanmak istiyorum" dedi.

Hasan Kalman ise Barut’un desteğiyle ara verdiği kick boksa yeniden başladığını ve spora tekrar bağlandığını ifade etti. Bir diğer öğrenci İrem Tekeli de kick boks eğitimleri sayesinde beden eğitimi derslerinin keyifli geçtiğini dile getirdi.

Başarılarıyla adından söz ettiren Erivan Barut, hem sporcu hem de öğretmen kimliğiyle Tunceli’nin gururu olmaya devam ediyor. Şampiyon öğretmen, öğrencilerine sadece spor becerileri değil, aynı zamanda azim ve disiplinin önemini de aşılıyor.