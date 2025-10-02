Kilis’te öğretmenden öğrencilere eğlenceli okuma-yazma yöntemi

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Şenlikçe köyündeki Şenlikçe Başkent İlkokulu’nda sınıf öğretmeni Rudiye İğde, 1. sınıf öğrencilerine okuma-yazmayı eğlenceli hale dönüştürdü.

HARFLERİ HAYATLA BULUŞTURUYOR

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında derslerini yaşamın içinden örneklerle işlemeye özen gösteren İğde, “N” harfini anlatırken nine kılığına girdi, “E” harfi içinse köyden bir eşek getirerek öğrencilerine farklı bir deneyim yaşattı.

"ÇOCUKLARLA HEM ÖĞRENİYOR HEM DE EĞLENİYORUZ"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu olan İğde, üç yıldır Kilis’te görev yaptığını belirterek, “Çocuklarla hem öğreniyor hem eğleniyoruz. Derslerimizi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayatın içinden örneklerle işlemeye gayret ediyoruz. Köy ortamını kullanarak öğrencilerin öğrenmelerini pekiştirdik, çok keyifli bir ders oldu.” dedi.

"ETKİNLİKLERLE KALICILIĞI ARTIRIYORUZ"

Her harf için farklı etkinlikler yaptıklarını vurgulayan öğretmen İğde, “Etkinliklerle kalıcılığı artırıyoruz. Çocuklar hayatla bağlantı kuruyor, erdemler eğitimini de bu şekilde daha kolay veriyoruz. Nine kılığıyla yaşlılara saygıyı, eşek etkinliğiyle hayvan sevgisini işledik. Önceden merak uyandırmak için ipuçları veriyoruz, derse girdiğimde öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunuyor.” diye konuştu.