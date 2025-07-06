Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin kabul sınavına 15 bin başvuru

Kırgızistan’da yükseköğretime adım atmak isteyen öğrencilere yönelik düzenlenen Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testi’nde en az 110 puan alarak üniversite başvuru hakkı kazanan 15 bin 54 aday için sınav heyecanı başladı. Öğrenciler, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) kampüsü ile Maarif Eğitim Kompleksi’ndeki toplam 14 binada, 318 sınav salonunda ter döktü.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev sınav yapılan salonları ziyaret ederek öğrencilere başarılar dilerken, dışarıda bekleyen velilerle de bir araya gelip sorularını yanıtladı.

BAŞVURU SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Gazetecilere açıklamada bulunan Prof. Dr. Almaz İbrayev, bu yıl üniversiteye başvuru sayısında dikkat çekici bir artış olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl 10 bin civarında olan başvuru sayısının bu yıl 15 bin 54'e ulaştığını ifade eden İbrayev, "Bu artış bizler için gurur verici. Manas Üniversitesi’ne duyulan ilginin artması, sunduğumuz eğitimin kalitesinin açık bir göstergesi" dedi.

Bu yıl eğitim yelpazesine Tıp Fakültesi ile Kırgız Dili ve Edebiyatı Fakültesini eklediklerini söyleyen İbrayev, üniversitenin 30. kuruluş yıl dönümüne girerken hem Orta Asya’da hem de uluslararası alanda eğitimde öncü konumunu pekiştirdiğini vurguladı.

"BİLGİYE DAYALI BİR SINAV SİSTEMİ"

İbrayev, Manas Üniversitesi’nin gençlere nitelikli eğitim sunmak adına güçlü bir altyapıya, modern kampüs olanaklarına, özgün öğretim yaklaşımlarına ve hem Kırgızistan hem de Türkiye'den gelen alanında uzman akademik kadroya sahip olduğunu belirtti. Üniversiteye giriş sınavlarının şeffaf şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan İbrayev, bu sınavların yalnızca bilgiyle kazanılabileceğinin altını çizdi.