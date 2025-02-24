AA & Ensonhaber

Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Bilal Temel ve 26 öğrencisi, engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kaleme aldıkları hikaye kitabını tanıtmak için şehirdeki okulları ziyaret ediyor.

Bu ziyaretlerde yalnızca kitabı tanıtmakla kalmayan küçük yazarlar ve öğretmenleri, engellilere destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasına da dikkat çekiyor. Şimdiye kadar 18 okula konuk olan ekip, projelerini anlatarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

"Minik Kalplerin Engelsiz Hikayeleri" adlı kitabın tanıtımı sırasında öğrenciler, kendi eserlerini imzalayarak satışını da gerçekleştiriyor. Kitabın hazırlanış sürecinde büyük emek verdiklerini belirten sınıf öğretmeni Bilal Temel, tamamlanan çalışmanın ardından okulları gezmeye başladıklarını dile getirdi.

26 "MİNİK YAZAR", OKUL OKUL GEZDİ

Okullardaki buluşmaların yalnızca kitap tanıtımıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Temel, öğrencileriyle birlikte hikayeleri yazma süreçlerini, bu girişimin neden önemli olduğunu ve kampanyanın amacını anlattıklarını söyledi. Şimdiye kadar 26 minik yazar, her okulda yaklaşık 200 öğrenciyle bir araya gelerek projeye destek çağrısında bulundu.

Temel, projelerinin ticari bir amaç taşımadığını, esas hedeflerinin farkındalık yaratmak ve kitap satışından elde edilen gelirle engellilere yönelik araç ve ekipman desteği sağlamak olduğunu ifade etti.

Kitapların satışı tamamlandığında özel bir etkinlik düzenleyerek alınan ekipmanları engelli bireylere teslim edeceklerini belirten Temel, sürecin heyecan verici gelişmelerle ilerlediğini dile getirdi:

Kitabımızı Milli Eğitim Bakanı'mıza da ulaştırdık. Sayın Bakan'ımız 26 öğrencimize teşekkür mektubu göndererek yanımızda olduklarını belirtti. Bu destek bizim için büyük bir moral kaynağı oldu. Projemize başlarken 1000 kitap satmayı hedeflemiştik, ancak ilgi beklediğimizden büyük oldu ve 2 bin kitap bastırdık. Şu ana kadar 1700’ü satıldı ve kısa süre içinde kitapların tükenmesini bekliyoruz. Bu anlamlı projeye duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederiz.

"BU ÇOCUKLAR, GELECEĞİN BÜYÜK YAZARLARI"

Temel, projenin öğrenciler üzerinde özgüven kazandırıcı etkisini de vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Onlar şimdilik küçük yazarlar, ama belki de gelecekte büyük kalemler olacaklar. 9 yaşında sahneye çıkıp imza dağıtmanın heyecanını yaşıyorlar, keşke biz de çocukken böyle bir deneyim yaşasaydık. Geleceğin yazarları diyebiliriz.

Projede yer alan minik yazarlardan Aysima Akkuş, farklı okullara gidip kitabını imzalamanın ve engelli bireyler için destek olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Zeynel Kurudal ise kitaplarını tanıtırken arkadaşlarıyla birlikte olmaktan keyif aldığını ve hikayelerin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Kitabı satın alan öğrencilerden Metehan Odabaş, "Ben de kitabı aldım, engelliler için düzenlenen kampanyaya katkı sağlamak istedim. Hikayeleri dinledim ama eve gidince tamamını okumak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Bir diğer öğrenci, Ece Melisa Mucuk ise projeye dair duygularını şu sözlerle paylaştı: