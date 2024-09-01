KPSS ön lisans sınavı bugün yapılıyor Kamuda çalışmak isteyenler, bugün (1 Eylül Pazar) sınav heyecanı yaşıyor. KPSS ön Lisans sınavı bugün saat 10.15'te başladı.

AA & Ensonhaber

2024-KPSS Ön Lisans KPSS sınavı, ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanıyor.

2024-KPSS Ön Lisans için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılıyor.

Sınav, saat 10.15'te başladı.

120 SORU

120 sorudan oluşacak sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak.

130 DAKİKA CEVAPLAMA SÜRESİ VAR

130 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

SONUÇLAR 20 EYLÜL'DE

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık oldu. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

SINAVA 1 MİLYONU AŞKIN ADAY BAŞVURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bilgilendirmesinde sınava 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğunu söyledi.

"18-29 YAŞ ARALIĞINDAKİ BAŞVURULAR YOĞUN OLDU"

Ersoy, 18-29 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta olduğunu belirterek, en fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiğini, Lefkoşa'dan gelen başvuru sayısının ise 588 olduğunu kaydetti.

Sınava başvuran kadın aday sayısının 743 bin 725 olduğunu bildiren Ersoy, erkek aday sayısının ise 462 bin 174 olduğunu ifade etti.