KPSS taban puanları ve branş sıralaması açıklandı mı? KPSS lisans branş bazında sıralama listesi 2021

KPSS taban puanları ve branş sıralaması açıklandı mı? KPSS lisans branş bazında sıralama listesi 2021

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2021 KPSS taban puanları ve branş sıralaması araştırma konusu oldu. Peki, 2021 KPSS taban puanları ve branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (2021 KPSS) sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde adayların erişimine açıldı.

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, 2021 KPSS branş bazında sıralamalara çevrildi.

Kamuda memur olmak isteyen binlerce aday, ''KPSS taban puanları ve branş sıralaması açıklandı mı ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor.

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmuyor. Adaylara kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan tanıyor.

Peki 2021 KPSS branş sıralaması belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KPSS taban puanları ve branş sıralaması...

KPSS BRANŞ SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

KPSS taban puanları ve branş sıralamaları henüz açıklanmadı. Ancak 2020 yılının KPSS taban puanlarına göz atabilirsiniz.





BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.