KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milyonlarca adayın beklediği sonuçlar, açıklandı.

KPSS 2025/1 tercih sonuçları için değerlendirmeler, başvuruların bittiği 17 Temmuz'dan sonra başladı.

KPSS merkezi atama tercih sonuçları, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla erişime açıldı.

ÖSYM DUYURU YAPTI

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandı.

ÖSYM'den gelen duyuru da şu şekilde:

10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.