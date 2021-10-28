KYK burs ve kredi başvuruları açıldı mı? Gözler o tarihe çevrildi!

KYK burs ve kredi başvuruları açıldı mı? Gözler o tarihe çevrildi!

Üniversite eğitimi alan öğrencilerin dört gözle beklediği KYK burs ve kredilerine dair başvuru süreci yakından takip ediliyor. Peki KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yükseköğretim öğrencilerine sağlanan ekonomik destek kapsamında KYK ödemelerine dair gelişmeler sorgulanıyor.

Bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen şartlar dahilinde sağlanan öğrenim kredisi, binlerce adayın gündeminde.

Eğitim öğretim yılının başlamasının ardından KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediliyor.

İşte KYK ödemelerinde son durum ve gelişmeler...

KYK BURS-KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvurusu her yıl aynı tarihlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınıyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gözler yapılan açıklamalara çevrildi. KYK burs başvurusu kurum tarafından belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları ekim ayında başlamış ve süre uzatılarak 8 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Henüz KYK burs başvurusu bu yıl başlamadı.

2022 yılı için KYK burs ve kredi başvurularının kasım ayı içerisinde başlaması öngörülüyor.

KİMLER KYK BURS/KREDİ ALABİLİR?