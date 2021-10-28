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- KYK burs ve kredi başvuruları açıldı mı? Gözler o tarihe çevrildi!
KYK burs ve kredi başvuruları açıldı mı? Gözler o tarihe çevrildi!
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 14:25
- Güncelleme : 28.10.2021 - 14:26
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yükseköğretim öğrencilerine sağlanan ekonomik destek kapsamında KYK ödemelerine dair gelişmeler sorgulanıyor.
Bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen şartlar dahilinde sağlanan öğrenim kredisi, binlerce adayın gündeminde.
Eğitim öğretim yılının başlamasının ardından KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediliyor.
İşte KYK ödemelerinde son durum ve gelişmeler...
KYK BURS-KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KYK burs ve kredi başvurusu her yıl aynı tarihlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınıyor.
2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gözler yapılan açıklamalara çevrildi. KYK burs başvurusu kurum tarafından belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor.
Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları ekim ayında başlamış ve süre uzatılarak 8 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Henüz KYK burs başvurusu bu yıl başlamadı.
2022 yılı için KYK burs ve kredi başvurularının kasım ayı içerisinde başlaması öngörülüyor.
KİMLER KYK BURS/KREDİ ALABİLİR?
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
- burstan yararlanabilmektedir.
- Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.