KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK açılış tarihi 2024-2025 KYK yurt başvurusunda bulunan adaylar, yurtların açılacağı tarihi merak ediyor. Başka şehirlerden gelecek olan öğrenciler, "KYK yurtları ne zaman açılacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte KYK açılış tarihi 2024-2025

Editör: Yağmur Dinç

Türkiye'de birçok üniversitede 2024 2025 akademik takvim eylül sonu ekim başında başlayacak. Özellikle şehir dışında ön lisans ve lisans eğitimi alacak öğrenciler, eğitimleri için seyahat edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açılacak olan KYK yurtlarına YKS, DGS, yüksek lisans öğrencileri yerleşebilecek.

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandıktan sonra KYK yurtlarını kazanan öğrenciler belirlenecek, kayıtlarını yapmayanların yerine ise yedek adaylar seçilecek.

Peki, KYK yurtları ne zaman, ayın kaçında açılacak? KYK yurtları açıldı mı? İşte o takvim...

KYK YURDU AÇILIŞ TARİHİ 2024-2025

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, okulların tatil olduğu yaz aylarında da gençlere hizmet vermeye devam ediyor.

KYK yurtları açılış tarihi illere göre değişiyor.

Öğrenciler, eğitim alacakları şehirlerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğünden bilgi alarak yurtların açılış tarihini öğrenebilirler.