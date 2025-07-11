LGS sonuç ekranı 2025: LGS sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr sonuç sayfası...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran'da gerçekleştirilen LGS için sonuç günü...
Öğrenciler aldıkları puan ve yüzdelik dilim bilgileriyle lise tercih sürecine adım atmaya hazırlanıyor.
Hedefledikleri puanı alıp istedikleri liseye gidecek olan adaylar, bugünkü sonuçlara göre yol haritası çiziyor.
LGS sınav sonuçlarının ardından tercih maratonu 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Peki; LGS sonuçları açıklandı mı 2025? Sonuç ekranına nasıl bakılır? İşte LGS meb.gov. tr sonuç sorgulama sayfası...
LGS AÇIKLANDI MI 2025
15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü (bugün) saat 10.00'da açıklanacak.
Sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.
LGS merkezi sınav sonuçları e-Okul sistemine de düşecek.
“LGS sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar aşağıda bulunan sorgulama sayfasından hızlı sorgulama ekranına gidebilecek.