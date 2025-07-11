LGS sonuç ekranı 2025: LGS sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr sonuç sayfası... Hayallerindeki liseye gitmek isteyen adaylar, bugün sınav sonuçlarını öğrenerek eğitim yolculuğuna devam edecek. Peki; LGS sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? LGS 2025 sonuç öğrenme ekranı...