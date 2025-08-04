LGS tercih sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS tercih sonuçlarını açıkladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan tercihler doğrultusunda öğrencilerin hangi okula yerleştirildiği belli oldu.

MEB'İN İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANDI

MEB tarafından ilan edilen duyuru sonrasında, öğrencilerin lise yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Sonuç bilgilerinde öğrencilerin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.

Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

2025 LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİH SONUÇLARI SONRASI NAKİL SÜRECİ BAŞLAYACAK

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN

LGS puanına göre 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan fakat bir liseye yerleşemeyen adaylar, 1. nakil tercih başvurularını 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

Başvurular e-Okul sistemi üzerinden alınacak. 1. nakil yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

2025 LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

İlk nakil döneminden sonra yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara yönelik olarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları başvuru kabul edecek.

Bu kapsamda hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için yeni bir şans doğacak.

22 Ağustos 2025 Cuma günü, komisyonlar tarafından yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin hangi okullara yerleştirildiği ilan edilecek.