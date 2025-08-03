LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sürecinde sona gelindi.

8'inci sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği an geldi.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI YARIN AÇIKLANACAK

LGS kapsamındaki merkezi sınav tercih sonuçları yarın açıklanacak.

Öğrenciler sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden öğrenebilecek.

BOŞ KONTENJANLAR DA İLAN EDİLECEK

Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kontenjanlar da duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okulların boş kontenjan listesini kamuoyuyla paylaşacak.

Öğrenciler, e-Okul üzerinden boş yerleri görebilecek ve buna göre nakil başvurusunda bulunabilecek.

NAKİL İŞLEMLERİ 4 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Yerleştirmeye esas nakil süreci, sonuçların açıklanmasının hemen ardından başlayacak. Birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos'ta, İkinci nakil başvuruları 8-12 Ağustos'ta alınacak.

Her iki dönemde de liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride yapılabilecek.

İL VE İLÇE YERLEŞTİRME BAŞVURULARI YAPILACAK

Yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek.

15-21 Ağustos arasında, il ve ilçe yerleştirme başvuruları alınacak.

Bu başvurular 22 Ağustos'ta sonuçlanacak.

YATILILIK BAŞVURULARI 1 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Yatılılık başvuruları ise 1-4 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak.