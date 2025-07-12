LGS'de tercih dönemi: Nelere dikkat edilmeli?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 tercih dönemi, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Öğrencilerin, doğru liseye yerleşmesi için bu süreçte dikkatli ve bilinçli adımlar atması gerekiyor.

HEDEF BELİRLEYİN

Öğrencinin ilgi alanları, yetenekleri ve kariyer hedeflerine uygun okul türlerini (fen lisesi, Anadolu lisesi, meslek lisesi vb.) belirleyin.

Okulların akademik başarıları, sosyal imkanları, yabancı dil eğitimi ve üniversiteye yerleştirme oranlarını inceleyin.

ÖNERİ VE TAVSİYELERE AÇIK OLUN

Rehber öğretmenlerine danışmak, bu konuda öneri almak açısından faydalı olabilir.

Öğrenci, tercih yaparken, en çok istenen okulun, tercih listesinde en üst sıraya yerleştirmelidir.

ULAŞIM VE KONUM

İlk 3 tercih, kayıt alanındaki okullardan olmalı.

Aynı okul türünden en fazla 3 tercih yapılabilir.

Okulun eve uzaklığı ve ulaşım imkanlarını da değerlendirmeyi unutmayın.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN HAKKI

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep'in Nurdağı-İslahiye ilçelerindeki öğrenciler için yerel yerleştirmede tüm okullar 'kayıt alanında' sayılacak ve ek kontenjan sağlanacak.

ÖZEL OKUL KAYDI

Özel okula kayıt yaptıranlar devlet okulu tercih edemez, ancak kayıt iptaliyle tercih yapabilir.

Sistem yoğunluğu nedeniyle tercihleri erken tamamlayın ve onaylatın.

LGS tercih dönemi, öğrencinin geleceğini şekillendiren önemli bir süreçtir.

SONUÇLAR 28 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Yüzdelik dilimlere dayalı, dengeli bir tercih listesi ve rehber öğretmen desteğiyle doğru liseye yerleşebilirsiniz.

Yerleştirme sonuçları 28 Temmuz 2025'te açıklanacak.