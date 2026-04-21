Bülent Arınç: Türkiye'de gereğinden fazla fakülte açıldı

Bingöl Üniversitesi’nde düzenlenen “Bir Mezunun Yol Haritası” programında konuşan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, hem Türkiye’deki eğitim sistemi hem de toplumsal değerler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de üniversite ve fakülte sayısındaki artışa da değinen Arınç, özellikle hukuk, iletişim, diş hekimliği ve psikoloji gibi bölümlerde kontrolsüz büyümenin kalite sorununu beraberinde getirdiğini söyledi.

Eğitimde planlamanın önemine vurgu yapan Arınç'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK SORUNU VAR, GEREKSİZ FAKÜLTE ÇOK"

Türkiye’de işsizlik problemi var deniyor, ki var şüphesiz. 'İki üniversiteyi bitirdim, iki diplomam var' deniyor. Şu anda bizim 200 civarında üniversitemiz var. İkincisi de hukuk fakültelerini de her yerde açmanın gereği yok. Çünkü her yerde olunca kalite azalıyor. Öğretim üyesi yok, profesör yok. Hukuk fakültesi sayısı çok fazla. İletişim fakültesi sayısı çok fazla. Şimdi diş hekimliği fakültelerinin sayısı çok fazla oldu. Psikoloji bölümlerinin sayısı çok fazla oldu. Biz aynı kapasitede bunları karşılayamıyoruz.