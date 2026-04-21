Muş’ta öğretmen çiftten örnek dayanışma

Muş’un merkeze bağlı Tüten köyünde görev yapan öğretmen çifti, sadece ders anlatmakla kalmayıp, bir okulun çehresini de değiştirdi. Bayram ve Seda Akgün, öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için okulun her köşesinde emek harcayarak örnek bir çalışmaya imza attı.

KÖY OKULUNA GÖNÜLLÜ DOKUNUŞ

2023 yılında Tüten köyüne atanan Bayram Akgün ve aynı köyde ücretli öğretmen olarak görev yapan eşi Seda Akgün, 2 derslikli okulun fiziki şartlarını iyileştirmek için kolları sıvadı. Çift, okulun hem iç hem de dış alanında kapsamlı bir yenileme süreci başlattı.

SINIFTAN BAHÇEYE KADAR YENİLENDİ

Okulun iç ve dış cephe boyası yenilenirken su tesisatı onarıldı, sınıflar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlendi. Girişlere yapılan sundurmalarla okul daha güvenli hale getirilirken, bahçedeki taşlar temizlenerek alan düzenlendi.

EĞİTİMLE BİRLİKTE SOSYAL ALANLAR DA OLUŞTURULDU

Öğretmen çift, öğrencilerle birlikte fidan dikerek “hatıra ormanı” oluşturdu. Okul bahçesine sulama sistemi kuruldu, geleneksel oyun alanları yapılarak öğrenciler için hem eğitici hem de eğlenceli bir ortam hazırlandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜLMESİ, EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ"

Sınıf öğretmeni Bayram Akgün, yaptıkları çalışmaların en büyük karşılığının öğrencilerin mutluluğu olduğunu belirterek, “Çocukların yüzünün gülmesi bize büyük bir motivasyon veriyor. Her değişiklikten sonra onların mutluluğunu görmek bizi daha da teşvik ediyor.” dedi.

AİLECE KÖYDE EĞİTİM HAYATI

Seda Akgün ise iki çocuklarıyla birlikte köy yaşamına uyum sağladıklarını ifade ederek, hem kendi çocuklarının hem de öğrencilerinin köyde daha aktif ve mutlu bir yaşam sürdüğünü söyledi. Çift, köy halkıyla da güçlü bir bağ kurduklarını belirtti.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Öğrenciler ise öğretmenlerinin yaptıkları çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek, okulun kısa sürede büyük bir değişim geçirdiğini ve öğretmenlerine teşekkür ettiklerini ifade etti.