Lise son sınavları yapılacak mı? 12. sınıf sınavları ne zaman? MEB'den yüz yüze sınav açıklaması..

Lise son sınavları yapılacak mı? 12. sınıf sınavları ne zaman? MEB'den yüz yüze sınav açıklaması..

MEB'den alınan karara göre lise öğrencilerinin yüz yüze yapılması planlanan sınav tarihlerinde değişikliğe gidildi. Sınıflara göre farklı tarihler belirlendi. Peki lise son sınavları ne zaman?

Koronavirüs salgınının gidişatına göre eğitimde alınan kararlar da güncellenmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı son açıklama ile birlikte sınav tarihlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Öğrenciler sınavlar ertelendi mi, ne zaman sorularını araştırırken, 9.10.11 sınıf üzere yüz yüze sınavlar ertelendi. Lise son sınıf öğrencileri ise 12. sınıf sınavları ne olacak, ne zaman, ertelendi mi sorularını araştırıyor.

Peki 12.sınıf sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB'den yüz yüze sınav açıklaması..

LİSE SON (12.SINIF) SINAVLARI NE ZAMAN?

Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'ta başlatılması planlanan sınavları 3 Mayıs'a ertelendi.

Lise son sınıfların sınavları ise devam edecek ve 16 Nisan'da sona erecek.

MEB'den illere gönderilen yazıda, sise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanması istendi.