Mahmut Özer: 15 bin yeni atama camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun

Mahmut Özer: 15 bin yeni atama camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun

Atamaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, branş dağılımları ve atama takviminin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin öğretmen atamasının yapıldığı, 3 Eylül'den sonra 15 bin yeni öğretmen ataması müjdesini de verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin yeni atama müjdesi vermesinin kendilerini sevindirdiğine dikkat çekti.

Bakan Özer, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu.

BRANŞ VE TAKVİM ÇALIŞMALARI AÇIKLANACAK

Atamalarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Özer, branş dağılımları ve atama takviminin de en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI, ATAMAYA İLİŞKİN GELİŞMELERİ AKTARDI

Özer'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e de teşekkür ederim. Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır. Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun."