AA

Manisa'da yaşayan 72 yaşındaki Ümmühan Tibet, eğitim aşkıyla yıllar sonra hayalini gerçekleştirdi.

1953 yılında Akhisar’da doğan Ümmühan Tibet, 1975 yılında Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerine, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nde başlayan Tibet, 2014-2021 yılları arasında Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK) başkanlık görevini üstlendi.

40 YIL SONRA AKADEMİK HAYATA GERİ DÖNDÜ

Sektördeki deneyimlerini akademik başarılarla taçlandırmayı hedefleyen Tibet, 2015’te Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde gıda mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı.

Ardından aynı bölümde doktora eğitimini tamamladı.

72 YAŞINDA DOKTOR ÜNVANI ALDI

Hırsı ve eğitim aşkıyla herkesi kendine hayran bırakan T,bet, 72 yaşında doktor ünvanı aldı.

Tibet için üniversitede cübbe giydirme töreni düzenlendi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, "Bizler için çok güzel bir başarı hikayesi." dedi.

"DOĞDUĞUM KÖYDE OKUYAN İLK KIZ ÇOCUĞUYUM"

Ümmühan Tibet de ailesinde ve doğduğu köyde okuyan ilk kız çocuğu olmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, çocukluğunun zeytin bahçelerinde, çalışma hayatının da zeytin ve zeytinyağı sektöründe geçtiğini söyledi.

Tibet, yüksek lisans ve doktorasını da bu sektöre katkı sağlamak amacıyla yaptığını belirtti.

"KOLAY OLMAYAN BİR SÜREÇTİ"

Lisans eğitiminden 40 yıl sonra üniversiteye döndüğünü dile getiren Tibet, "Hayalim akademik disiplini elde edip daha iyi araştırma yapabilmekti. İstatistiği daha iyi öğrenmek, elde ettiğimiz verileri daha iyi değerlendirmek ve daha anlamlı sonuçlar elde edebilmek adına akademik çalışmalarımı yaptım. Çok kolay olmayan bir süreçti. Bunu hep şevkle ve azimle çalışmama borçluyum." diye konuştu.

Tibet, doktora tezinde zeytinyağı sektöründe tağşiş saptama yöntemlerinden biri olan yağ asidi etil esterleri konusunda çalışma yaptığını aktararak, "Çünkü bu konu sektör için büyük bir problemdi. Onun daha iyi anlaşılması ve sektörümüze yardımcı olması adına bazı konulara açıklık getirdik. Umuyorum sektörümüze bir yol göstermiş olacağız." dedi.