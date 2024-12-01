Masal Dede'nin etkileyici sözleri Diyarbakır'da 1500 kişiye ulaştı

AA & Ensonhaber

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın işbirliğiyle, öğretmenlerin motivasyonunu artırmayı, kültürel mirası tanıtmayı ve öğrencilerin bilim, teknoloji ve yaratıcılıkla ilgisini güçlendirmeyi amaçlayan "Surların Gölgesinde Masaldan Bilime Projesi" başlatıldı.

"MASAL DEDE" ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE VELİLERLE BULUŞTU

Proje kapsamında, 648 masal içeren 51 kitabın yazarı ve "Masal Dede" olarak tanınan 78 yaşındaki yazar Yücel Feyzioğlu, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle masalları buluşturdu. Feyzioğlu, öğretmenlere masal anlatımını, velilere ise masalların içerdiği mesajları anlattığı seminerler düzenledi, ayrıca öğrencilere masallarını aktardı.

BİN MASAL KİTABI HEDİYE EDİLDİ

Proje kapsamında, El Cezeri ve Selahaddin Eyyubi gibi tarihi figürlerin de yer aldığı 1000 masal kitabı, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hediye edildi. Masalların kültürel mirasın korunmasında ve çocukların bilimsel düşünme, teknoloji ve yaratıcılığa ilgi duymasında güçlü bir araç olduğu vurgulanan projede, yaklaşık 1500 kişiye ulaşılmaya başlandı.

"MASALLAR, İNSANLARA EĞİTİM VERMENİN TEMEL YOLUYDU"

Yazar Feyzioğlu, çocukluk yıllarının zengin masal, destan ve efsane kültürüyle şekillendiğini, 1975'ten itibaren masalları derlemeye başladığını belirterek, şunları söyledi:

Anadolu, Balkanlar, Mezopotamya ve Sovyetler Birliği'ne kadar geniş bir coğrafyada masallar derledim. Bugüne kadar 3 bin masal biriktirdim ve bunlardan 648 tanesini 51 kitapta topladık. Masallar, gelenekleri, terbiyeyi, edebi değerleri aktarırken, aynı zamanda bilime ve ahlaka yönlendiriyor. 1900'lerin başlarına kadar okullaşma oranı düşükken, masallar insanlara eğitim vermenin temel yoluydu.

"MASALLAR, ÇOCUKLARIN ZİHİNSEL GELİŞİMİNİ HIZLANDIRIYOR"

Masalların, çocukların zihinsel gelişimini hızlandırdığına dikkat çeken Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Masallar, çocukların sadece eğlenmesini sağlamaz; aynı zamanda onların kişisel gelişimlerine de katkıda bulunur. Masalsız büyüyen çocuklar ise olgun bir insan olma yolunda zorluklar yaşar, bilim yaratamaz, mesleğinde başarılı olamayabilir.

Diyarbakır'da gerçekleştirdiği etkinliklerde, masalların psikolojik etkilerini öğretmenlere, öğrencilere ve velilere aktaran Feyzioğlu, masalların aileler arasında da güçlü bağlar kurduğunu belirtti.