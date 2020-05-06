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    Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin tarihi belli oldu

    Mayıs ayına ait burs ve kredi ödemeleri, 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak
    • AA
    • 06.05.2020 - 00:08
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    Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin tarihi belli oldu

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başladığını bildirdi.

    TC KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMINA GÖRE ÖDENECEK

    Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Mayıs tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

    TC Kimlik numarasının sonu 0 olanlar 6 Mayıs, 2 olanlar 7 Mayıs, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.

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