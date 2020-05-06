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- Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin tarihi belli oldu
Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin tarihi belli oldu
Mayıs ayına ait burs ve kredi ödemeleri, 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak
- AA
- 06.05.2020 - 00:08
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başladığını bildirdi.
TC KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMINA GÖRE ÖDENECEK
Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Mayıs tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC Kimlik numarasının sonu 0 olanlar 6 Mayıs, 2 olanlar 7 Mayıs, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.