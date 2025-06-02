MEB, 1. Uluslararası Eğitim Kongresi'nin programını yayımladı

AA & Ensonhaber

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Yusuf Tekin’in onursal başkanlığında 3-4 Haziran tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan “1. Uluslararası Eğitim Kongresi”ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek kongre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun Atatürk Konferans Salonu’nda yapılacak.

5 FARKLI SALONDA 101 SÖZLÜ BİLDİRİ

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ana temasıyla hayata geçirilecek kongrede, modelin teorik temelleri, uygulama yöntemleri ve küresel uyum süreci çok yönlü olarak ele alınacak. Program kapsamında dört ayrı panel ve dört bildiri oturumu düzenlenecek. 5 farklı salonda eş zamanlı olarak toplam 101 bildiri sözlü şekilde sunulacak, 25 bildiri ise poster sunum formatında fuaye alanında sergilenecek.

Kongrenin açılışı, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Temelleri ve Küresel Trendler” paneliyle yapılacak. Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci panelde, “Eğitimde Yeni Paradigmalar: Yapay Zeka, Dijital Kültür ve Uluslararası Deneyimler” konusu işlenecek. İkinci gün ise “Uluslararası Perspektifler ve Deneyimler” ile “Türkiye’de Yenilikçi Sınıflar Projesi: Teorik Çerçeve ve Pratik Uygulamalar” başlıklı paneller katılımcılarla buluşacak.

SUNUMLAR

Etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının yanı sıra akademisyenler, OECD temsilcileri ve uluslararası kuruluşlardan uzmanlar yer alacak. Sunumlarda; öğretmen ve öğrenci görüşleri, disiplinler arası yaklaşımlar, sınıf içi uygulamalar, değerlendirme araçları, yapay zekâ destekli içerikler ve okul dışı öğrenme deneyimleri gibi çok çeşitli konular işlenecek.

Ayrıca, Harezmi Eğitim Modeli üzerine yapılan çalışmalar ve bu modelin uluslararası örneklerle karşılaştırılması da bildiriler arasında yer bulacak. Kongre boyunca, MEB'e bağlı 14 genel müdürlük ve ilgili birimler bilgilendirme stantlarıyla ziyaretçilere rehberlik edecek.