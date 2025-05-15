2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

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Eğitim’de yeni dönem takvimi belli oldu....

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce öğrenciyi ilgilendiren 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

YENİ EĞİTİM YILI 1 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

1-5 EYÜL'DE UYUM EĞİTİMLERİ DÜZENLENECEK

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

TATİL TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem: 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili: 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.