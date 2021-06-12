MEB açıkladı: Telafi eğitimi nerede yapılacak, yer kısıtlaması var mı?

MEB açıkladı: Telafi eğitimi nerede yapılacak, yer kısıtlaması var mı?

Telafi eğitimleri ile ilgili detaylar, milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Telafi eğitimi nerede yapılacak, yer kısıtlaması var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar..

Telafi eğitimi ile ilgili detaylar gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor.

Milyonlarca öğrenci ve velisi, telafi eğitimiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Salgın nedeniyle büyük şehirlerden uzaklaşıp memlekete gidenler veya tatil için şehir dışına çıkanlar, telafi eğitiminde şehir kısıtlamasının olup olmadığını merak ediyor.

Arama motorları üzerinden, telafi eğitimi nerede yapılacak, yer kısıtlaması var mı? sorusuna yanıt aranıyor.

Peki, telafi eğitimi nerede yapılacak, yer kısııtlaması var mı? İşte detaylar...

TELAFİ EĞİTİMİ NEREDE YAPILACAK, YER KISITLAMASI VAR MI?

TRT Haber'de yer alan habere göre, ''Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı'', 5 Temmuz’da başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

Telafi eğitiminde yer kısıtlaması da olmayacak. Ankara'da bulunan bir öğrenci dilerse, Bursa'da bu eğitimlere katılabilecek. Öğrenciler kendine en yakın okula müracaat edebilecek.