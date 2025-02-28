MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü gerçekleştirilecek

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM), beklenen açıklama geldi..

Açıklamada, MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na 54 bin 221 adayın başvurduğu bildirildi.

SINAV PAZAR GÜNÜ

Sınav pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve 567 aday bu haktan yararlandı.

SINAV SONUÇLARI 21 MART'TA AÇIKLANACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

Sınav sonuçları 21 Mart'ta adaylarla paylaşılacak.

"SINAV 50 İL, 52 SINAV MERKEZİNDE DÜZENLENECEK"

Öte yandan açıklamada, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un değerlendirmelerine de yer verildi.

Ersoy, şunları kaydetti: