MEB, mesleki eğitimin yeni vizyonunu tanıtmak için bilgilendirme faaliyetleri başlattı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitimin yeni vizyonunu öğrencilere ve velilere tanıtmak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme süreci başlattı.

Bu faaliyetler, MEB'in Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda, öğrencilere mesleki eğitimin avantajlarını, yükseköğretime geçiş yollarını ve iş gücü piyasasındaki fırsatları daha iyi anlatmayı hedefliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, yeni eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik eğitimin odağa alınması konusundaki talimatı doğrultusunda öğrenciler ve veliler, rehber öğretmenler, atölye öğretmenleri ve sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya geliyor.

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ BAŞLATILDI

Mesleki ve teknik eğitim bilgilendirme faaliyetlerini başlatan Bakanlık, mesleki eğitimin tüm boyutlarıyla öğrencilere ve velilere tanıtılmasını hedefliyor.

TÜM SÜREÇLER HAKKINDA BİLGİ VERİLİYOR

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi stratejileri kapsamında hazırlanan içerikler, öğrencilere mesleki eğitimin tanıtımı, okul ve program türleriyle alan ve dal seçimi, yükseköğretime geçiş gibi önemli konularda kapsamlı bilgi sunuyor.

Ayrıca öğrenci ve mezunların hakları, mesleki eğitimin avantajları ve iş gücü piyasasındaki fırsatlar hakkında detaylı bilgiler içeriyor. Bu içerikler öğrencilerin geleceğini şekillendirecek kararlar almalarında kıymetli bir rehber niteliği taşıyor.

MAYIS SONUNA KADAR SÜRECEK

Faaliyetlerin mayıs ayı sonuna kadar yoğun şekilde devam etmesi planlanıyor.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okullar, mayıs ayının son haftasında gerçekleştirilecek Mesleğim Geleceğim ve Kariyerim Haftası'nda da mesleki ve teknik eğitim sürecine dair farkındalık oluşturacak etkinlikler planlayacak.

53 ALAN VE 144 DALDA EĞİTİM

Mesleki eğitimde geleceğe yönelik yeni vizyon doğrultusunda çalışmalar sürerken, "Herkesin bir mesleği olmalı" hedefinden hareketle yapılacak faaliyetlerde, ahilik kültürü merkeze alınarak 53 alan ve 114 dalda verilen eğitimlerle öğrencilerin toplumsal gelişimine katkı sağlayacak becerilere sahip olmaları amaçlanıyor.

Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinde yer alan değerler ile uyumlu olarak kazanmaları hedefleniyor.

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili detaylı bilgi ve içeriklere "https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.