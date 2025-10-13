MEB, öğrencileri bağımlılıktan korumak için 'psikoeğitim programları' hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin bağımlıklarından korunmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

MEB'ten yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öğrencilerin bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmelerini desteklemek, aile ve okul arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve koruyucu-önleyici çalışmaların etkililiğini artırmak amacıyla kapsamlı psikoeğitim programları geliştirildi.

RİSKLİ DAVRANIŞLARI ÖNLEYİCİ BECERİLER KAZANDIRMAYI HEDEFLİYOR

Programlar, hızla değişen yaşam koşulları ve dijitalleşmenin getirdiği riskler karşısında ailelerin ve öğretmenlerin bağımlılıklar konusunda bilinçlenmelerini, öğrencileri riskli davranışlardan koruyacak önleme ve yönlendirme becerilerini kazanmalarını hedefliyor.

ÖĞRENCİLERİ BAĞIMLILIKLARDAN UZAK TUTMAYI TEMEL ALIYOR

Rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanacak psikoeğitim programları, öğrencilerin bağımlılıklardan uzak duran, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini temel alıyor.

TOPLUMA KATKI SUNMALARINA DESTEK SAĞLAYACAK

Söz konusu programlar ile ailelerin ve öğretmenlerin edinecekleri bilgi ve beceriler, öğrencilerin yaşam boyu sağlıklı tercihler yapmalarına, güçlü irade geliştirmelerine ve topluma katkı sunmalarına destek sağlayacak.