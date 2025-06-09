MEB: Okullarda yabancı dil saatleri artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yabancı dil eğitimine yönelik önemli bir adım attı.
2023-2024'te pilot uygulama olarak başlatılan "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli", 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 81 ildeki ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde yaygınlaştırılacak.
5. VE 8. SINIFI İLGİLENDİRİYOR
5'inci sınıfta haftalık 14, 6'ncı sınıfta 8, 7'nci sınıfta 7, 8'inci sınıfta ise 5 saat İngilizce dersi verilecek.
MEB’in Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli genişliyor.
İNGİLİZCENİN YANI SIRA ALMANCA EĞİTİM DE VERİLECEK
Milli Eğitim Bakanlığı, İngilizcenin yanı sıra Almanca eğitiminin de verildiği Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modelini 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ortaokulun tüm kademelerinde yaygınlaştırma kararı aldı.
HAFTADA İKİ SAAT ALMANCA
Ayrıca öğrenciler, ikinci yabancı dil olarak haftada 2 saat Almanca eğitimi alacak.
EĞİTİM ÜCRETSİZ
Model kapsamındaki okullarda eğitim tamamen ücretsiz olacak, velilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
Bakanlık, ders kitaplarını da ücretsiz dağıtacak.
Uygulama kapsamına alınacak yeni okullar 18 Temmuz’a kadar açıklanacak.
Velilerin talebi doğrultusunda aynı okullarda normal sınıflar da açılabilecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış