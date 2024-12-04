MEB: Türkiye, 4. sınıf 'matematik' alanında Avrupa ikincisi oldu

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı 2023 Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sonuçlarına göre, Türkiye'nin, dünya sıralamasındaki yerini yükselterek 4. sınıf “matematik” alanında Avrupa ülkeleri arasında ikinci sıraya yükseldi.

TIMSS döngülerindeki katılımcı ülke sayısı artmasına rağmen Türkiye sıralamadaki yerini 15 basamak yükselterek TIMSS 2023 döngüsünde 4. sınıf matematik alanında 8. sırada yer aldı.

TIMSS Döngülerindeki 4. Sınıf Matematik Alanındaki Başarı Sıralamaları:

FEN BİLİMLERİNDE SIÇRAYIŞ

Türkiye, 2023 TIMSS sonuçlarına göre, ayrıca 44 puanlık artışla 4. sınıf “fen bilimleri”nde; uluslararası fen bilimleri ortalamasını geçti ve “Puanı en yüksek ilk 5 ülke”den biri oldu.

Türkiye, TIMSS 2023'te sıralamasını yükseltti; 4. sınıf “fen bilimleri” alanında OECD ülkeleri arasında 2'nci, bu alandaki ortalama puanıyla tüm Avrupa ülkeleri arasında da 1’inci sıraya yerleşti.

TIMSS Döngülerindeki 4. Sınıf Fen Bilimleri Başarı Puanları Değişimi: