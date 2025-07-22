MEB'den, bakanlığın adını kullanan kişilere yönelik uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yeni bir uyarı daha geldi.

MEB'den yapılan uyarı, bakanlığın adını kullanarak özel eğitim öğrencilerini arayan kişilere yönelik oldu.

Bakanlık, özel eğitim öğrencilerini arayanlara karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

MEB, özel eğitim öğrencilerini Bakanlığın adını kullanarak arayan ve cihazların kontrolü gibi gerekçelerle evlerini ziyaret etmek isteyen kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini, bu tip durumlarda karşılaşılması halinde emniyet birimleriyle irtibata geçilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

ALINAN ŞİKAYETLERE DEĞİNİLDİ

Bakanlığın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde genel müdürlüğümüz adına aradıklarını söyleyerek öğrencilerimizin evlerine gelmek, yaşadığı, ders çalıştığı ortamı görmek, tablet, televizyon, bilgisayar gibi cihazlarını kontrol etmek gibi taleplerde bulunan kişiler olduğu yönde şikayetler alınmaktadır.

"EMNİYET BİRİMLERİ İLE İLETİŞİME GEÇİN"