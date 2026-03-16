MEB’den ikinci dönem ortak yazılı sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ülke genelinde düzenlenecek ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavların kılavuzunu yayımladı. Kılavuz, sınavların tarihleri, süreleri ve uygulanacak yöntemlere ilişkin detayları içeriyor.

HANGİ DERSLER, HANGİ TARİHTE

Bakanlığın açıkladığı takvime göre sınavlar şöyle planlandı:

6. sınıf Türkçe: 7 Nisan

6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik: 8 Nisan

10. sınıf Matematik: 9 Nisan

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan

Her ders için sınav süresi 40 dakika olarak belirlendi ve açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

DEĞERLENDİRME VE MAZERET SINAVLARI

6. sınıf Türkçe ve 6. sınıf matematik sınavlarının değerlendirmesi ülke genelinde ortak olarak yapılacak.

10. sınıf matematik, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile 10. sınıf matematik sınavlarının değerlendirilmesi ise okul müdürlüklerinin kararına göre gerçekleştirilecek.

Sınavlara katılamayan öğrenciler için geçerli mazeretler doğrultusunda mazeret sınavları, 21 Nisan’da uygulanacak.