MEB'den özel gereksinimli çocuklar için kapsamlı aile rehberi

AA & Ensonhaber

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel gereksinimli bireylerin erken yaşlardan itibaren gelişim süreçlerini desteklemek ve ailelerin bu yolculukta daha bilinçli adımlar atmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim seti hazırladı.

OKUL ÖNCESİNDEN LİSEYE KADAR YARDIMCI REHBER

“Aile Eğitimi Kitap Seti” adıyla yayımlanan bu kaynak, çocukların okul öncesinden lise dönemine kadar uzanan eğitim sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklara karşı ailelerin rehberi olmayı hedefliyor. Set; öğrenme güçlüğü, zihinsel ve fiziksel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, dil ve konuşma bozuklukları, görme-işitme engeli, çoklu yetersizlikler ile duygu-davranış bozuklukları gibi 9 farklı alanda özel içerikler sunuyor.

Alanında uzman 80’den fazla akademisyen ve eğitimcinin katkısıyla hazırlanan set, hem teorik bilgiler hem de bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış uygulama örnekleriyle donatıldı. Bu yönüyle, aileler ve öğretmenler için yalnızca bugünü değil, uzun yılları kapsayacak şekilde hazırlanmış bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

HER YAŞA, HER İHTİYACA ÖZEL ANLATIM

Farklı yaş gruplarına ve gelişim seviyelerine göre özelleştirilen kitaplarda, özel gereksinim türlerine yönelik ayrı ayrı rehberlik sunuluyor. Ebeveynlerin çocuklarını daha yakından tanımasına yardımcı olacak yöntemler, olumlu davranış kazandırma yolları ve akademik becerilerin evde nasıl desteklenebileceğine dair stratejiler kitaplarda detaylıca işleniyor.

500'E YAKIN VİDEO, İŞARET DİLİ VE SESLİ BETİMLEME İLE DESTEKLENDİ

Kitap setini tamamlayan yaklaşık 500 kısa video, teorik bilgileri somutlaştırarak ebeveynlerin günlük yaşamda kolayca uygulayabilecekleri örnekler içeriyor. Tüm videolar; orijinal, işaret dili destekli ve sesli betimleme versiyonlarıyla üç farklı formatta hazırlandı. Böylece işitme ve görme engelli bireylerin erişimi de gözetilmiş oldu.

EBA ÜZERİNDEN ERİŞİM SAĞLANABİLİYOR

49 kitap ve yüzlerce videodan oluşan bu geniş kapsamlı kaynak setine, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi https://orgm.meb.gov.tr adresinden ulaşmak mümkün.