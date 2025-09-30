Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Ankara'da liseye sürpriz ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı’nda bir öğrencinin daveti üzerine Çankaya’daki Betül Can Anadolu Lisesi’ni sürpriz şekilde ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERLE SÜRPRİZ BULUŞMA

Bakanlık açıklamasına göre Tekin, okulda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. İstanbul ve Ankara’daki çalıştaylarda kendisini okuluna davet eden 10/F sınıfı öğrencisi Sevgi Kuzudişli, Bakan Tekin’e teşekkür etti.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ EĞİTİM PLATFORMU TARTIŞILDI

Ziyarette öğrenciler, yapay zeka destekli MEBİ platformunu en fazla kullanan okul olduklarını belirterek platformun eğitimlerine sağladığı katkıları paylaştı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Tekin, öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi, ardından öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.